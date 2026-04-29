F1, allarme fulmini a Miami: gara a rischio cancellazione, cosa dice il regolamento. Salta l’esordio della “nuova” Ferrari?

Il meto minaccia il Gp di Miami, la FIA prova a rassicurare ma c’è incertezza sulla gara in programma domenica 3 maggio. Vasseur lancia la nuova versione della Ferrari

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una pausa lunghissima che rischia di prolungarsi? L’allarme meteo che arriva dalla Florida tiene con il fiato sospeso le scuderie della Formula 1 e i tifosi che vogliono vedere all’opera piloti e monoposto. I fulmini che minacciano Miami preoccupano la FIA e le squadre che arrivano all’appuntamento negli Stati Uniti dopo una lunga pausa di cinque settimana cominciata all’indomani del weekend in Giappone. Anche la Ferrari attende fiduciosa nella speranza che gli ultimi aggiornamenti possano dare una chance di vittoria a Leclerc e Hamilton.

Allarme fulmini a Miami

Le prime notizie un po’ allarmanti sono arrivate nella mattinata italiana. Se le prime due giornate in pista, quella di venerdì 1 e sabato 2 maggio, sembrano essere baciate dal sole si è creata un po’ di preoccupazione per la gara in programma domenica 3. Alcune previsioni segnalano una possibilità di precipitazioni intorno al 70% ma a creare il maggiore stato di allarme è infatti anche il rischio dei fulmini che potrebbero cadere intorno all’autodromo. Un allarme risuonato forte al punto che alcuni media americani tra pioggia e fulmini hanno già paventato la possibilità di una cancellazione della gara. La FIA però ha subito tranquillizzato tutti con le ultime previsioni che riporterebbero delle condizioni meteo “gestibili per correre la gara”. Ma tutto potrebbe cambiare, in una direzione o nell’altra, nel corso dei prossimi giorni.

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Cosa dice il regolamento

Il regolamento della Formula 1 parla molto chiaro quando si tratta di fulmini. Per ragioni di sicurezza se dovesse verificarsi un fenomeno metereologico di questo tipo, la direzione gara può decretare la sospensione o persino la cancellazione della gara. La Fia sta monitorando la situazione con grande attenzione, perché dopo i due appuntamenti saltati in Bahrain e in Arabia Saudita perdere un altro GP nel bel mezzo della stagione sarebbe un duro colpo per tutto il circus.

Il nuovo inizio in Florida

Una pausa lunghissima quella della Formula 1 che torna a far sentire il rombo dei motori a distanza di cinque settimane dall’ultimo appuntamento in Giappone. La cancellazione delle tappe di Bahrain e Arabia Saudita ha però fornito un’occasione importante a tutte le scuderie che in questo periodo di pausa hanno potuto apportare dei cambiamenti alle proprie monoposto. Tra queste c’è anche la Ferrari che dovrebbe scendere in pista con una versione completamente nuova da quella che ha disputato le prime gare. A confermarlo alla vigilia della gara statunitense anche il team principal Vasseur: “Siamo contenti di tornare in pista dopo una pausa così lunga, una cosa insilati nel pieno della stagione. In queste settimane abbiamo lavorato intensamente per analizzare i dati delle prime gare. Porteremo alcuni aggiornamenti aerodinamici ma sappiamo che anche i nostri concorrenti faranno lo stesso”.