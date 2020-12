Formula 1: nasce la nuova Ferrari SF21

La stagione 2021 è alle porte e tutte le scuderie stanno lavorando per migliorare quanto fatto l’anno scorso. Non è esclusa la Ferrari che deve anzi reagire ad una stagione fatta più di ombre che di luci.

La monoposto 2021 del Cavallino dovrà infatti correggere molti dei difetti della SF1000 e, nonostante i limiti dettati dalle regole FIA che limitano gli sviluppi, è obbligata a fare un importante salto di qualità. Mattia Binotto non vuole certamente illudere i tifosi del Cavallino, ma promette una crescita che riporti la Ferrari almeno a essere la terza forza dietro a Mercedes e Red Bull…

Queste le parole del team Principal Ferrari: “Se guardiamo al futuro iniziamo a parlare del 2021. Credo che bisogna essere realisti: non si può pensare di recuperare tutto il gap di performance che oggi esiste tra noi e i migliori. Un divario sicuramente troppo importante per pensare di colmarlo in poco tempo ed in una situazione tecnica complicata”.

Binotto evidenzia poi i punti di intervento sulla macchina del prossimo anno…”Anche sul fronte aerodinamico, che resta libero da vincoli, avremo comunque meno opportunità di sviluppo sia in galleria del vento sia nelle simulazioni perché è stato ridotto al 60% il tempo a disposizione. Ci sono molte limitazioni, ma nel 2021 avremo oltre a un nuovo motore anche un’aerodinamica rivista in modo significativo rispetto a quella di quest’anno, grazie alla quale speriamo di aver risolti i problemi più importanti riscontrati sulla monoposto 2020”.

Il nuovo motore termico (che sta già dando una quindicina di cavalli in più rispetto all’unità “sgonfia” del 2020), la modifica della sospensione posteriore, il numero degli scarichi, la nuova trasmissione sono tutte caratteristiche modificate per rendere la monoposto molto affidabile, nella speranza che il 2021 sia migliore della stagione appena passata.

