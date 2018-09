Formula 1: nel 2019 si correrà anche a dicembre

La Formula 1 allunga ulteriormente il suo calendario e sconfina a dicembre: questa una delle più importanti novità della stagione 2019, il cui programma è stato presentato in occasione del weekend del Gran Premio d'Italia a Monza e che presenterà ben 21 appuntamenti iridati.

Si partirà, come da tradizione, in Australia il 17 marzo e a chiudere la stagione sarà ancora una volta il GP di Abu Dhabi. Che però si terrà il 1° dicembre, in un mese che per ora era sempre rimasto a secco di gare.

Confermatissima la gara di Monza, che rispetto a quest'anno tornerà nella sua naturale collocazione del secondo weekend di settembre: sarà infatti disputata l'8 settembre. Resta in calendario anche Hockenheim, dopo i tanti dubbi delle passate settimane.

Formula 1, il calendario 2019:

17 marzo – Gran Premio d'Australia (Melbourne)

31 marzo – Gran Premio del Bahrain (Sakhir)

14 aprile – Gran Premio della Cina (Shanghai)

28 aprile – Gran Premio d'Azerbaijan (Baku)

12 maggio – Gran Premio di Spagna (Montmelò)

26 maggio – Gran Premio di Monaco (Monte Carlo)

9 giugno – Gran Premio del Canada (Montreal)

23 giugno – Gran Premio di Francia (Le Castellet)

30 giugno – Gran Premio d'Austria (Spielberg)

14 luglio – Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone)

28 luglio – Gran Premio di Germania (Hockenheim)

4 agosto – Gran Premio d'Ungheria (Hungaroring)

1 settembre – Gran Premio del Belgio (Spa-Francorchamps)

8 settembre – Gran Premio d'Italia (Monza)

22 settembre – Gran Premio di Singapore (Marina Bay)

29 settembre – Gran Premio di Russia (Sochi)

13 ottobre – Gran Premio del Giappone (Suzuka)

27 ottobre – Gran Premio del Messico (Città del Messico)

3 novembre – Gran Premio degli Stati Uniti (Austin)

17 novembre – Gran Premio del Brasile (Interlagos)

1 dicembre – Gran Premio di Abu Dhabi (Yas Marina).

SPORTAL.IT | 01-09-2018 13:15