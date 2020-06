Formula 1, novità sul futuro di Vettel: l'annuncio

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha allontanato Sebastian Vettel dalle Frecce d’Argento, almeno per il prossimo futuro. In un’intervista al quotidiano Osterreich il capo della scuderia campione del mondo di Formula 1 ha messo le cose in chiaro.

“In questo momento il focus principale è sui piloti che abbiamo, Sebastian Vettel non è la nostra priorità – ha annunciato Wolff -, anche se non va mai scartata questa possibilità. È un quattro volte iridato che ha lasciato il segno nell’ultimo decennio in F1 e ora è sorprendentemente sul mercato”.

Wolff ha parlato anche del suo proseguimento in Mercedes, allontanando le voci di un addio: “Di sicuro sarò alla guida del muretto fino alla fine della stagione. Sono alla mia ottava stagione sul ponte di comando e abbiamo vinto il titolo sei volte. Devo anche riflettere con me stesso se sono ancora il migliore in questo ruolo. Ho ancora le motivazioni per continuare ad essere al 100%? In questa posizione non si può essere semplicemente bravi, bisogna essere bravissimi”.

Giovedì il pilota della Mercedes Valtteri Bottas si era sfogato in merito alle voci su Vettel: “Ho avuto un messaggio chiaro, che non stanno considerando Seb, quindi ho detto va bene, nessun timore. Un paio di volte in questo periodo di pausa le notizie di mercato mi hanno fatto ridere, trovo buffo che senza nemmeno una gara disputata ci siano già alcuni piloti che hanno già preso il mio posto secondo alcune notizie. Non mi mette particolare pressione questa situazione, io ho il mio obiettivo ben fissato nella mia testa”.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 11:31