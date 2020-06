Formula 1: nuova soluzione per Sebastian Vettel

Resta un rebus il futuro post Ferrari di Sebastian Vettel: il pilota tedesco si separerà dalla scuderia di Maranello a fine anno e non ha ancora trovato un posto per il Mondiale 2021, tanto che in molti ne prevedono il ritiro definitivo dalla corse, o almeno dalla classe regina dei motori.

Il quattro volte campione del mondo ha ricevuto un'offerta da parte di Gerhard Berger, ex pilota Ferrari ora boss del campionato DTM, serie automobilistica per vetture turismo, nata in Germania ma con gare disputate in tutto il continente

"In F1 non ha molte alternative perché in Mercedes la strada sembra chiusa se vuole correre esclusivamente in un top team. Nel DTM potrebbe correre contro grandi piloti al volante di macchine da corsa che apprezzerebbe sicuramente", sono le parole di Berger a F1-insider.com.

Secondo Berger, Vettel non deve sentirsi troppo in colpa per i cinque anni senza titolo alla Ferrari: "Sebastian non deve sentirsi particolarmente responsabile e darsi troppe colpe. Si aggiunge semplicemente alla lista di tanti piloti che hanno fallito nel compito di riportare al successo la Ferrari. Anche io faccio parte di questa lista", sono le parole del pilota austriaco, che con il Cavallino Rampante disputò 6 stagioni (1987-1989 e 1993-1995) conquistando due terzi posti in classifica generale nel 1988 e nel 1994.

SPORTAL.IT | 03-06-2020 17:50