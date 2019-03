Formula 1, pole position di Hamilton a Melbourne

Prova di forza della Mercedes a Melbourne, sede del Gp dl'Australia, prima tappa del Mondiale di Formula 1. La pole position va al Campione del Mondo Hamilton. Il pilota della Mercedes fa registrare il miglior tempo delle qualifiche, fermando il cronometro sull'1'20"486 (record della pista). Alle sue spalle un eccellente Bottas, a conferma della superiorità della Mercedes, già in grande spolvero rispetto a tutte le altre scuderie, in particolare la Ferrari che non ha mai dato l’impressione di poter dar fastidio alle Mercedes.

In terza posizione il ferrarista Vettel, apparso in difficoltà nel tenere il ritmo, indiavolato, delle Mercedes (staccato da Hamilton di 0"704). Quarta piazza per Verstappen, autore di un ultimo giro fantastico. Leclerc conquista il quinto posto in griglia. Tra i primi dieci della griglia, stupisce la presenza di Norris. Il pilota della McLaren si è classificato ottavo. Alle sue spalle l’ex ferrarista Raikkonen che, di conseguenza, partirà dalla nona posizione in griglia.

Delusione Red Bull con Gasli che viene eliminato già al taglio del Q1. L’italiano Giovinazzi chiude al 14esimo posto (dopo un eccellente Q1), alle spalle di Ricciardo. L'idolo di casa non è riuscito ad esprimersi al meglio.

Per Hamilton, si tratta dell'84a pole position della carriera, l'ottava conquista a Melbourne (la sesta consecutiva): “E’ stata una giornata bellissima. Speravamo di essere così forti ma non ci aspettavamo di essere così avanti. Tutti hanno lavorato benissimo. Ottava pole position qui? Non lo sapevo, è davvero un bel risultato”. Il dominio delle Mercedes è già fonte di preoccupazioni per tutte le avversarie.

