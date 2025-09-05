Vasseur carica la Ferrari: "Abbiamo esagerato". Kimi Antonelli spiega l'errore, Norris "preoccupato"

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della secanda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza

Le seconde prove libere del Gran Premio d’Italia regalano messaggi importanti e distacchi al limite. A prendersi la vetta nella sessione pomeridiana è Lando Norris, che con la sua McLaren ferma il cronometro davanti a tutti con un 1:19.878, dimostrando grande confidenza sul tracciato di Monza. Subito dietro, Leclerc accende l’entusiasmo del pubblico di casa portando la sua Ferrari a soli tre millesimi dal miglior tempo, nonostante montasse una gomma rossa più usurata rispetto a quella del britannico. Il monegasco li ha poi anche spaventati con un lungo.

Chiude il terzetto di testa Sainz, autore di una performance solida con una Williams sorprendentemente competitiva. Piastri si piazza in quarta posizione, mentre Hamilton completa la top five. Sessione amara invece per Kimi Antonelli: il giovane talento italiano è finito nella ghiaia nei primissimi minuti, compromettendo le sue FP2. Niente simulazione di qualifica né passo gara per lui, in un venerdì che avrebbe potuto rappresentare un momento importante di crescita e visibilità. Ritmo gara che invece Norris ha fatto in modo costante, competitivo anche Russell con la Mercedes, un po’ di tira e molla per Lewis con le gomme dure.

Piastri convocato dai commissari

Oscar Piastri si è dovuto presentare dai commissari al termine della sessione per chiarire quanto accaduto durante l’interruzione con bandiera rossa dopo l’incidente di Antonelli.

Il pilota australiano è infatti rientrato in pit-lane prima che la Direzione Gara comunicasse ufficialmente l’orario della ripartenza, un’azione che potrebbe violare le procedure previste in questi casi. Ma alla fine Piastri ne è uscito indenne, con McLaren che ha evitato la stangata prendendosi giusto una reprimenda dai commissari: questi ultimi infatti non hanno ravvisato eventuali vantaggi sportivi per il pilota e per la sua scuderia.

Vasseur, le dichiarazioni del Team Principal Ferrari

Passiamo ora alla Ferrari, con le parole di Frédéric Vasseur a Sky Sport riguardo la sessione di prove libere: “Rispetto a settimana scorsa sono soddisfatto, passo avanti. Bene stamattina, più difficile pomeriggio ma sappiamo perché. Qui molto dipende dalla mappatura del motore e dal carburante. Se ci aspettiamo un’evoluzione della pista? Monza è un po’ estrema come carico aerodinamico. In Olanda abbiamo corso con un carico totalmente opposto. Qui è molto difficile trovare il punto di frenata”.

Il team principal ha poi proseguito: “Ora lavoreremo nella notte e domani saremo a posto. Siamo stati un po’ aggressivi e abbiamo anche esagerato, ottimizzeremo il tutto stasera. A Monza è semplice commettere errori e bisogna avere la capacità di guidare senza farli. I cordoli bassi hanno cambiato la pista, dobbiamo trovare il bilanciamento giusto per mettere i piloti in fiducia”.

“Siamo concentrati sulla vettura del 2026. Ecco cosa ho detto a Verstappen”

Sulla grande marea rossa: “Un po’ come l’anno scorso abbiamo avuto i tifosi sin da lunedì ed è una sensazione speciale. Ci hanno fatto dei regali, come un vaso di origano che ho messo in cucina”. Riguardo Hamilton e un possibile approccio diverso del pluricampione del mondo, Vasseur ha ammesso che potrebbe essere cambiato: “A Spa e Budapest come prestazioni non era lontano e per lui è stata dura uscire con zero punti. La pausa è arrivata nel momento giusto e ha rinfrescato la mente. Peccato per l’incidente della scorsa gara, ma credo che il weekend gli abbia dato fiducia. Ora è stato impressionato dall’accoglienza dei tifosi ed è molto sensibile a questo”.

Poi sul futuro: “Siamo tutti concentrati sulla vettura del 2026, poi spiegheremo le caratteristiche della vettura, ma speriamo di vedere duelli in pista. Non dobbiamo avere paura dei cambiamenti e non dobbiamo essere timidi”. Infine, dopo un piccolo retroscena riguardo un incontro con Verstappen (“Cosa ho detto a Max? Gli ho chiesto se si era perso”), il team principal ha assicurato: “Se domenica facciamo bene berrò più di quanto mangerò. Se guardiamo quello che abbiamo fatto a Budapest significa che non siamo lontani. Noi dobbiamo fare un lavoro perfetto e loro devono faticare un po'”.

Le parole di Norris e Kimi Antonelli

Lando Norris a Sky Sport ha invece affermato riguardo il suo venerdì: “Normalmente a questo punto abbiamo un secondo di vantaggio sugli altri. Ci sono delle cose da migliorare, ma siamo comunque primi. Gli altri però sono vicini, quindi dobbiamo aumentare il vantaggio per stare più comodi. Il livello di carico aerodinamico è opposto rispetto a Zandvoort. Penso che non ci siamo espressi allo stesso livello di quanto il carico è più alto. Passo gara? Con le medie siamo al livello che ci aspettavamo, meglio dello scorso anno ma ho avuto pista sgombra e pulita”.

Infine, Kimi Antonelli ha spiegato l’errore commesso nelle libere: “Sono entrato troppo forte e sono andato fuori, il passo era buono e ci concentreremo su domani e faremo del nostro meglio”.