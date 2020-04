Formula 1, quando il via della stagione? La Ferrari ci crede

Mattia Binotto individua il momento in cui, secondo le sue speranze, potrebbe partire il campionato 2020 di Formula 1. Il team principal della Ferrari si è occupato della fatidica questione in un'intervista concessa a 'Sky Sport News', a poche ore dalla decisione del Circus di cancellare anche il Gran Premio del Canada (che sarebbe stato il primo di questa travagliatissima stagione).

"La nostra speranza è che si possa cominciare all'inizio di luglio – ha spiegato Binotto -. Nessuno è in grado di dire quando potremo ripartire per davvero, lunedì abbiamo avuto modo di incontrare Liberty e la Fia per parlarne. La Formula 1 sta cercando di organizzare il migliore campionato possibile, ma per il momento non ci sono conferme".

"Entro la fine di maggio potremo avere un quadro un po' più definito, sarebbe auspicabile partire all'inizio di luglio. L'interesse di tutti è quello di correre quando sarà possibile e disputare il massimo numero di Gran Premi che le circostanze ci consentiranno", ha quindi aggiunto.

Il team principal della Ferrari ha quindi specificato che la scuderia di Maranello farà il possibile per garantire l'inizio della stagione: "Dal primo regolamento sportivo sappiamo che un campionato mondiale deve avere almeno otto gare, quello che stiamo cercando di fare è organizzarne di più".

E la Ferrari è aperta anche a possibili novità: "Se fosse necessario disputare dei fine settimana con gare brevi o doppio Gran Premio, noi lo faremo. Essere flessibili è importante, e noi vogliamo essere di supporto".

"Sono abbastanza sicuro che Chase Carey e le squadre avranno il modo di mettere in pista il migliore campionato possibile", è stata la chiosa di un Binotto decisamente ottimista.

Ricordiamo che prima del Gran Premio del Canada (originariamente in programma per il 14 giugno) erano state cancellate le gare in Australia, Bahrain, Vietnam, Cina, Olanda, Spagna, Montecarlo e Azerbaigian.

SPORTAL.IT | 08-04-2020 23:04