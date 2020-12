Formula 1, Red Bull: chi sarà il compagno di Verstappen?

Pochi giorni e poi scopriremo chi sarà il prossimo compagno di scuderia di Verstappen per il 2021. Negli ultimi giorni, era circolato con insistenza il nome del messicano Perez, ancora senza volante per il prossimo campionato del mondo. In realtà, Helmut Marko e Chris Horner, hanno dichiarato che il destino di Albon sarà deciso prima di Natale, quindi entro la prossima settimana.

Queste le loro dichiarazioni rilasciate ad Autosport: “Ad Abu Dhabi Albon ha disputato una delle sue migliori gare – le parole di Marko come riportate da Autosport – Dobbiamo riflettere e prenderemo la nostra decisione prima di Natale. Dobbiamo esaminare con calma tutti i dati, ci sono tante cose da valutare”.

OMNISPORT | 15-12-2020 14:30