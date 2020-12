Formula 1 Red Bull: Hulkenberg avvisato dieci minuti prima del si a Perez

“Sì, il preavviso è stato quello, dieci minuti. Gli ho detto che, purtroppo, non sarebbe diventato un pilota della Red Bull“, ha confessato l’austriaco in un’intervista al portale tedesco Motorsport-Total.com.

Marko ha ammesso il brevissimo preavviso ma ha anche sottolineato come la scelta di puntare su Perez non si avvenuta a caso: ““Nico ha guidato la Racing Point per sole tre gare, che non corrispondono a un campione attendibile. Sergio, invece, ha corso con il motore Mercedes per molte stagioni e ne conosce tutte le caratteristiche“.

Ecco il motivo per cui l’ex Renault non ha passato la “selezione”. Albon l’ha presa male, poiché evidentemente convinto di aver dato il meglio sulla RB16, e si è chiuso in un silenzio monastico. Hulkenberg, invece, già all’indomani scherzava con i fan su Instagram

OMNISPORT | 29-12-2020 14:39