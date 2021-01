Formula 1, Sainz: “Debutto difficile, col tempo tirerò fuori il meglio dall’auto”

Regna un pò di confusione o quanto meno di poca chiarezza nel circus della Formula 1. Il Covid non da tregua e ostacola l’inizio del mondiale, in più i giorni di test per i piloti sono stati drasticamente ridotti soltanto a 3 e non si sa se si disputeranno a Barcellona, oppure direttamente in Bahrein.

Ciò che però è certo è che ciascun pilota avrà a disposizione un giorno e mezzo di test per prendere confidenza con la macchina che guiderà dalle prove libere del primo GP. E un giorno e mezzo, per i piloti che hanno cambiato colori, esattamente come Carlos Sainz, è davvero pochissimo tempo per prendere confidenza con una monoposto.

Sainz ha dichiarato ad Autosport che si aspetta un debutto difficile, convinto che avrà bisogno di qualche gara per adattarsi alla nuova vettura. Il pilota spagnolo crede molto nella stabilità come presupposto importante per emergere in una squadra, queste le sue parole: “So che per tirare fuori il massimo dalla Ferrari avrò bisogno delle mie gare e di fare un po’ di esperienza con la squadra. Mettiamoci che avrò solo un giorno e mezzo di test su una monoposto che non ho mai guidato. Per me sarà tutto nuovo, arriverò alla prima gara con pochissimi test ed è una cosa difficile, ma è anche un tipo di sfida che mi piace. Cercherò di adattarmi quanto più velocemente possibile e nel miglior modo possibile e vedrò cosa potrò ricavarne”.

OMNISPORT | 05-01-2021 15:39