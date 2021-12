14-12-2021 09:48

“Penso che sia ingiusto riprendere la gara. Dovremmo stare tutti dietro alla Safety Car”, queste le parole usate da Sainz, via radio, nei concitati momenti finali del GP di Abu Dhabi.

Una presa di posizione decisa che conferma come il pilota spagnolo (giunto terzo al traguardo) non fosse d’accordo con la decisione di Masi di far disputare un ultimo giro (con conseguente vittoria del Mondiale da parte di Verstappen).

OMNISPORT