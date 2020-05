Formula 1, Sebastian Vettel manda un altro segnale alla Ferrari

Sebastian Vettel manda un altro segnale alla Ferrari. Il pilota tedesco, che sta discutendo in questi giorni, non senza difficoltà, il rinnovo di contratto con il Cavallino Rampante, ai microfoni di Autosport ha voluto elogiare la passione del team di Maranello, e il suo “spirito italiano”. Le dichiarazioni dell’ex Red Bull sono molto sentite, e forse un indizio sulla trattativa in corso con la Scuderia.

“Il punto di forza di questo team è la passione per la Ferrari. Questo è ciò che entusiasma le persone che vanno e vengono dalla fabbrica ogni giorno. Vivono la leggenda e il mito di questo marchio e l’essere parte della sua storia”, ha dichiarato il quattro volte campione del mondo.

“La Ferrari è molto italiana al suo interno, ha norme e tradizioni italiane e io penso sia eccezionale il fatto che riescano ancora a mantenerle, ma allo stesso tempo è molto moderna. Spesso questo aspetto non viene compreso perché l’Italia viene vista come un posto molto tradizionale”.

“Ma le persone hanno una mentalità molto aperta e penso che abbiamo molti giovani talenti nel team. Persone con idee molto buone e creative. Penso sia un peccato non averlo ancora dimostrato in termini di risultati”, ha continuato il pilota tedesco.

Vettel, in Ferrari dal 2015, ha il rammarico di non essere ancora riuscito a vincere a Maranello: “L’obiettivo è continuare a lavorare, penso che un giorno ci arriveremo. La missione è la stessa perché ancora non siamo i migliori e la Mercedes ci ha battuto negli ultimi anni. Abbiamo corso molte gare ed avuto molte esperienze. Penso abbiamo vissuto grandi momenti e momenti meno belli ma, come ho detto, l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere con la Ferrari“.

SPORTAL.IT | 09-05-2020 20:00