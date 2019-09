Formula 1, si candida un altro circuito italiano

Nelle ore in cui Monza festeggia il rinnovo fino al 2024 della partnership con i vertici della Formula 1, un altro circuito italiano si candida per succedere al capoluogo brianzolo o quanto meno per far aggiungere un’altra tappa italiana nel calendario.

Si tratta del tracciato del Mugello, già noto agli appassionati delle due ruote, rappresentando per anni un punto fermo del calendario di MotoGp.

A spiegare la situazione è stato il direttore di Mugello Circuit Paolo Poli: “Il primo obiettivo sarà quello di rinnovare l’accordo con il motomondiale per l’appuntamento del Gp d’Italia, ma fra cinque anni penseremo anche a candidarci per portare in Toscana la Formula 1. È un affare più importante, per il quale saranno necessarie partnership a livello nazionale come ha fatto Monza siglando l’accordo con la F1 per il prossimi anni”.

SPORTAL.IT | 09-09-2019 23:32