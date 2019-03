Formula 1 sotto choc: è morto Charlie Whiting

A pochi giorni dal via del Mondiale 2019 a Melbourne, in Australia, la Formula 1 è scossa da un grave lutto: è morto a 66 anni lo storico direttore di corsa Charlie Whiting.

Il Race Director britannico, in carica dal 1997, è venuto a mancare proprio a Melbourne, dove a breve partirà la stagione: è stata fatale un'embolia polmonare. Whiting ha iniziato la sua carriera in F1 nel 1977 lavorando nel team Hesketh, poi negli anni '80 con la Brabham. Nel 1988 è entrato a far parte della Federazione e dal 1997 era direttore di gara.

Scioccato il presidente della Fia Jean Todt: "È con immensa tristezza che ho saputo della morte improvvisa di Charlie. Lo conoscevo da molti anni ed è stato un grande direttore di gara, una figura centrale e inimitabile della Formula 1 e che ha incarnato l'etica e lo spirito di questo fantastico sport. La Formula 1 ha perso un amico e un ambasciatore carismatico. I miei pensieri, quelli della FIA e di tutti i protagonisti del Mondiale vanno dalla sua famiglia".

Queste le dichiarazioni del Managing Director F1, Ross Brawn, amico di lunga data di Whiting: "Conoscevo Charlie da quando ho cominciato la mia carriera qui. Abbiamo lavorato insieme, siamo diventati amici e abbiamo passato tanto tempo insieme a gareggiare in tutto il mondo. Una grande tristezza quando ho appreso la tragica notizia: sono devastato, è una grande perdita non solo per me ma anche per l'intera famiglia della Formula 1, della FIA e dell Motorsport. Il mio pensiero alla sua famiglia".

Questo è il comunicato della Fia: "Il direttore FIA della F1, Charlie Whiting, è purtroppo scomparso questa mattina (14 marzo 2019) a Melbourne, all’età di 66 anni, a causa di un’embolia polmonare, tre giorni prima del GP Australia che aprirà la stagione di F1. Ha iniziato la sua carriera in F1 nel 1977 lavorando nel team Hesketh, poi negli anni ’80 alla Brabham. È stato parte integrante dell’organizzazione del campionato mondiale FIA di F1 da quando è entrato a far parte della Federazione nel 1988, ed è stato direttore di gara dal 1997".

SPORTAL.IT | 14-03-2019 07:30