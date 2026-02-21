Virgilio Sport
1950, Gran Bretagna: a Silverstone nasce la Formula 1 moderna. Come si arrivò al primo Gran Premio?

Silverstone fu la prima gara, ma la storia della Formula 1 comincia molti decenni prima, in Francia, con le primissime e pericolose gare automobilistiche

Pubblicato:

A Silverstone, in Gran Bretagna, nel 1950 si disputò il primo Gran Premio valevole per la neonata Formula 1. Le corse automobilistiche hanno però una storia molto più antica, che risale alla fine dell’800. In Francia si tennero i primi precursori delle gare, con veicoli pericolosi e inaffidabili.

Le corse francesi fecero da apripista per il movimento, che ritenne doveroso dotarsi in fretta di un regolamento chiaro e puntuale. Nacquero le Formule, insieme di norme e paletti a cui scuderie e piloti dovevano attenersi se volevano gareggiare. La “macchina” aveva cominciato a muoversi seriamente, ma era ancora solo l’inizio del ‘900 e ci sarebbero voluti altri decenni prima di arrivare alla struttura che conosciamo oggi.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di com’è nata la Formula 1 moderna.

