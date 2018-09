Formula 1: torna un pilota italiano dopo 8 anni

Antonio Giovinazzi è il nuovo pilota del team Alfa Romeo Sauber per il 2019. E’ stata la stessa scuderia ad annunciarlo: il driver pugliese, dopo i due Gran Premi disputati lo scorso anno sempre con il team svizzero, diventa così la nuova guida ufficiale: è il primo pilota titolare italiano nel circus di Formula 1 otto anni dopo Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi. Battuta la concorrenza di Marcus Ericsson, che diventa terzo pilota.

Giovinazzi, 24 anni, affiancherà Kimi Raikkonen, che ha scambiato il suo sedile con Charles Leclerc, dal 2019 in Ferrari insieme a Sebastian Vettel. “La decisione di nominare Giovinazzi è significativa nella portata del progetto che in questa stagione ha visto il ritorno di Alfa Romeo al culmine degli sport motoristici dopo una pausa di oltre 30 anni”, è il comunicato della squadra elvetica.

Giovinazzi è chiaramente euforico: “È un sogno diventato realtà ed è un grande piacere avere la possibilità di correre per la Sauber Alfa Romeo. Come italiano è un grande onore per me rappresentare un marchio di successo come l’Alfa Romeo nel nostro sport. Ringrazio la Ferrari e l’Alfa Romeo Sauber per avermi dato questa grande opportunità, sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare a lavorare per ottenere grandi risultati insieme”.

Queste le parole del team principal della Sauber Alfa Romeo Frédéric Vasseur: “Come piloti per la stagione 2019 abbiamo preso inizialmente Kimi Raikkonen, un pilota estremamente esperto che contribuirà allo sviluppo della nostra vettura e ora diamo il benvenuto ad Antonio Giovinazzi, che prenderà il posto di Charles Leclerc: abbiamo già avuto l’opportunità di lavorare con lui in passato e ha dimostrato di avere un grande potenziale”.

L’ultimo successo italiano in Formula 1 risale al 2006, quando Giancarlo Fisichella trionfò alla guida della Renault in Malesia.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 14:55