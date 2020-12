Formula 1: Tsunoda ufficiale all'Alpha Tauri

Ora è ufficiale. Sarà il 20enne giapponese Yuki Tsunoda ad affiancare Pierre Gasly in Alpha Tauri per la stagione 2021. Addio, quindi, a Daniil Kvyat. Un giapponese torna in F1 a distanza di sei anni dall’ultima volta (con Kamui Kobayashi).

Il giovane Yuki Tsunoda non ha trattenuto l’entusiasmo dopo la conferma del suo ingresso, come pilota ufficiale, in Alpha Tauri: “Come per qualsiasi pilota, correre in F1 è sempre stato il mio obiettivo, quindi sono molto contento di questa notizia”, le parole dello stesso Yuki Tsunoda.

OMNISPORT | 16-12-2020 09:48