Formula 1: Vettel, arriva l'apertura che non ti aspetti

Sebastian Vettel, che quest’anno chiuderà la sua esperienza alla Ferrari (come è noto sarà lo spagnolo Carlos Sainz jr. ad affiancare il confermatissimo monegasco Charles Leclerc), sta pensando al suo futuro. Ma c’è anche chi sta pensando a lui.

"Non sarebbe corretto dire subito no a un pilota come Vettel: stiamo parlando di uno che ha vinto quattro titoli iridati. E' giusto pensarci ma è anche vero che non possiamo dimenticare che abbiamo un fantastico team con Hamilton, Bottas e anche con Russell, che abbiamo sotto contratto. Non si può mai sapere, metti che improvvisamente qualcuno decide che non vuole più correre… Ricordate quanto è successo con Nico Rosberg? Manteniamo aperte tutte le opzioni, ma siamo concentrati solo sui nostri piloti" il pensiero di Toto Wolff, non propriamente la persona meno influente nel mondo della Formula 1.

Il boss della Mercedes è comunque convinto che nel 2021 avrà ancora in casa il più forte di tutti, vale a dire Lewis Hamilton. "Non ci siamo visti a causa del lockdown per il coronavirus, siamo stati in Paesi diversi ma sempre in contatto, solo che non abbiamo affrontato certi discorsi. C'è un rapporto di fiducia tra di noi e in questi anni i contratti non sono mai stati un problema. Quando riprenderemo, passeremo più tempo insieme, tireremo fuori il contratto e molto presto chiuderemo", ha tenuto a sottolineare.

In questi giorni così particolari si è parlato anche del futuro dello stesso Wolff. "Ho tutta l'intenzione di rimanere nel team, sono orgoglioso del nostro lavoro, ma sono uno che si interroga spesso, non voglio diventare un capo che non aggiunge nulla alla squadra, però al momento penso di poter dare ancora molto" ha spiegato, mostrando di volere rimanere seduto sulla poltrona che occupa da anni e dalla quale ha dato molte indicazioni rivelatesi vincenti.

SPORTAL.IT | 04-06-2020 12:03