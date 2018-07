E’ di Sebastian Vettel il giro più veloce della seconda sessione di prove libere del GP d’Ungheria. Il pilota tedesco, in cerca di riscatto dopo l’errore in Germania, ha chiuso in 1:16.834.

Secondo e terzo tempo per le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, finito al primo posto durante le FP1. Dietro a loro l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen e le Mercedes di Lewis Hamilton e Valteri Bottas.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 17:00