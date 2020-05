Formula 1, Vettel-Mercedes: nel circus si ora sbilanciano

Prende sempre più corpo la possibilità di vedere Sebastian Vettel al fianco di Lewis Hamilton in Mercedes nella prossima stagione. Quello che sembrava uno scenario fantascientifico potrebbe invece diventare realtà, tanto che lo stesso boss delle Frecce d'Argento Toto Wolff ha ammesso la tentazione del team.

"L’idea Vettel sarebbe fantastica da un punto del marketing, sarebbe bello vedere un pilota tedesco su una monoposto tedesca, ma dobbiamo rimanere fedeli ai nostri principi. La lealtà verso i nostri piloti è un valore importante. Conosco Vettel come persona, è molto semplice e rappresenta valori simili a quelli che ho. Come atleta, è un campione del mondo per quattro volte, quindi non è necessario discutere le sue prestazioni", ha detto a RTL e Ntv.

Il team principale della Red Bull Christian Horner si augura di vederlo ancora in pista: "Sarebbe un peccato se lasciasse la Formula Uno ma ha avuto una carriera incredibile e, conoscendolo, sono sicuro che rifletterà bene sul da farsi. Solo lui sa quello che vuole fare in futuro ma se vuole rimanere in Formula Uno, sono convinto che non sarà a corto di opzioni. Gli auguro il meglio. Non dimentichiamo che c'è un posto disponibile alla Mercedes il prossimo anno (Bottas è in scadenza di contratto ndr), che poi possa essere una soluzione che va bene a tutte le parti coinvolte questo non lo so".

A spingere per il 'dream team" è l'ex patron del circus Bernie Ecclestone: "Vorrei vedere Sebastian su una Mercedes. Sarebbe positivo per la Formula 1 nel suo complesso se potesse competere contro Lewis Hamilton lì. Sarebbe favoloso per gli spettatori".

Secondo Ecclestone i due andrebbero d'accordo: "Non vedo problemi di ego. Due piloti così eccezionali formerebbero sicuramente un super team. Non riesco ad immaginare che l'impegno di Vettel e Hamilton crei preoccupazioni. E so che Vettel amerebbe sfidare Lewis alla pari", ha detto a Rtl.

