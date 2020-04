Formula 1, Vettel parla e detta le sue condizioni alla Ferrari

Sebastian Vettel esce finalmente allo scoperto sulla trattativa per il rinnovo di contratto con la Ferrari. In una lunga video-conferenza, il pilota tedesco ha rivelato che ci sono discussioni in corso per tagliare lo stipendio, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: "Ci sono discussioni continue su questo fronte, non voglio renderle pubbliche solo per guadagnarne in immagine".

Sul futuro è chiaro: "Sul contratto siamo in attesa, avevamo iniziato a parlarci prima che si fermasse tutto. Dipende da quando sarà la prima corsa del campionato, se sarà a giugno-luglio c’è la possibilità che risolveremo la questione prima", sono le parole riportate da corriere.it.

Vettel è disposto a restare anche non da primo pilota: "Lo avevo detto in modo chiaro a febbraio e lo ripeto ora. Sì, è fuori discussione".

Il quattro volte campione del mondo è pronto a decurtarsi l'ingaggio, che attualmente è di 40 milioni di euro a stagione, il secondo in Formula 1, ma vuole garanzie: "Tutti i miei contratti sono stati di tre anni, so di essere un pilota esperto ma non sono nemmeno vecchio a 32 anni. Però per andare avanti a lungo bisogna essere convinti in due, quindi dipenderà anche dalle scelte della squadra".

Vettel, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, vuole un biennale, ovvero un contratto fino al 2022. Il messaggio alla Ferrari è stato lanciato, ora tocca a Maranello rispondere.

Il tedesco ha deciso di non partecipare alle gare online di F1: "Mi è arrivato da un paio di giorni il simulatore, ho scoperto cose divertenti. Ma dubito che mi vedrete impegnato nelle gare online: ho troppo poco tempo per preparami, preferisco stare con i miei figli. Sono ancora in età d’asilo, facciamo un sacco di attività in casa. E poi preferisco le corse vere".

SPORTAL.IT | 17-04-2020 13:10