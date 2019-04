Formula E a Roma, così in tv

Sta per terminare il conto alla rovescia verso l’ePrix di Roma di Formula E: sabato 13 aprile 2019, i bolidi elettrici scaricheranno tutta la loro energia tra le vie dell’EUR, in uno scenario irripetibile che mescolerà la storia della Città Eterna alle più innovative tecnologie. Mediaset, che detiene i diritti di trasmissione in esclusiva in chiaro del campionato ABB FIA Formula E per questa e per le prossime quattro stagioni, per l’occasione sta preparando un vero e proprio E-Day.

Ci saranno tra l’altro 15 telecamere esclusive Mediaset, che integreranno la già imponente produzione FIA, per un totale di 110 telecamere e una doppia regia, di cui una in grado di produrre immagini in ultra definizione 4K

"Per Mediaset è un grande orgoglio trasmettere anche nel 2019 l’ePrix di Roma, un evento che l’anno scorso ha catturato l’interesse di più di due milioni e mezzo di contatti su Italia 1. Il nostro impegno per questa edizione prevede uno studio di continuità dalle ore 13, che farà respirare fin dall’ora di pranzo l’atmosfera di Roma Eur. Non solo: il venerdì trasmetteremo le due edizioni di Sport Mediaset delle ore 13 e delle ore 19 direttamente dal nostro studio al circuito. Segnali che testimoniano quanto la nostra struttura abbia a cuore la tappa romana del Mondiale" ha detto Alberto Brandi, direttore di Sportmediaset.

La gara è in programma alle 16.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 14:04