Formula1, Antonelli: a Sepang piove forte, saremo pronti a tutto

"Sarebbe la prima volta in pista sul bagnato quest'anno"

Kuala Lampur, 30 set. (askanews) – Kimi Antonelli si prepara a correre in Malesia al Gran Premio del Bahrain. La gara è rimasta con la vecchia denominazione dopo la cancellazione dell’evento nel Paese a causa della guerra in Medio Oriente, e il mantenimento di gran parte della copertura dei costi organizzativi da parte del Bahrain. È la prima volta per il pilota italiano della Mercedes, che guida la classifica del mondiale di F1, sulla pista di Sepang, che manca dal circuito da alcuni anni. “Da quello che ho sentito, quando qui piove, lo fa piuttosto forte, cercheremo di essere pronti a tutto – ha detto Antonelli -. Inoltre, sarà la prima volta che scenderemo in pista con le gomme da bagnato. Quindi, sapete, se dovesse succedere sarà una grande sfida per tutti perché abbiamo tutti pochissima esperienza sul bagnato con queste auto, sarà interessante se dovesse accadere”.