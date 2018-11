Fornite è il 'gioco dell'anno': ecco la chiave del suo successo

Non siamo sorpresi che Fortnite sia stato protagonista degli eSports Awards 2018: durante la consegna dei premi il famoso gioco firmato Epic Games ha ricevuto il Breakthrough Game of the Year. Tra i motivi, naturalmente, ci sono i tantissimi tornei organizzati nell’ultimo anno, ai quali hanno partecipato milioni di player fino a raggiungere un montepremi complessivo pari a 100 milioni di dollari.

Un successo dovuto, quindi, soprattutto alle manifestazioni che hanno raccolto tantissimi consensi fino a far cresce il fenomeno Fortnite fino ai livelli che conosciamo oggi: circuiti Pro-AM, Summer Skirmish oppure Fall Skirmish, tutti eventi esportivi che sono stati fondamentali per il Battle Royale.

Non solo. Anche l’interesse di streamer famosi, come per esempio Ninja, hanno contribuito al successo del gioco con i loro investimenti e la loro visibilità. A questo proposito, anche per lui è stata una notte fortunata quella degli eSports Awards, visto che si è aggiudicato ben 2 premi, quello come personalità dell’anno e miglior streamer (ricordiamo le dirette su Fortnite, con cifre da record su Twitch).

Il Battle Royale è in nomination anche per il premio di Miglior Gioco dell’Anno ai Golden Joystick Awards 2018: sarà in sfida con ottimi candidati come Call of Duty Black Ops 4, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Odyssey, Celeste, Dead Cells, Dragon Quest XI Echi di un’Era Perduta, Forza Horizon 4, God of War, Into The Breach, Marvel’s Spider-Man e Subnautica.

The winner of Esports Breakthrough Game of the Year @fortnitegame #ESPORTSAWARDS pic.twitter.com/DDs9ZJ05rS — Esports Awards (@esportsawards) 12 novembre 2018

HF4 | 16-11-2018 08:30