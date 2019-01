Fornite, il Pupazzo di Neve Subdolo nasconde un segreto

Pochi giorni fa, tra le novità introdotte con l’aggiornamento 7.20 di Fortnite, per la modalità Battaglia Reale, vi abbiamo parlato del Pupazzo di Neve Subdolo: una nuova arma speciale che gli sviluppatori di Epic Games hanno inserito nel Battle Royale nell’ambito degli oggetti a tema Ice Storm. Oltre alle funzioni che abbiamo già raccontato, ce ne è una che era rimasta ‘nascosta‘… Procediamo con ordine.

Come già annunciato, si tratta di un particolare proiettile che, se lanciato in aria, creerà un pupazzo di neve distruttibile. Non solo. Come il Cespuglio Leggendario, con il fuoco secondario potrete anche indossarlo e mimetizzarvi nella neve, ottenendo ben 100 punti scudo. Mentre lo usate, non potrete utilizzare altri oggetti e nemmeno costruire. Inoltre, insieme all’arma, ogni utente riceverà anche 5 consumabili del Pupazzo di Neve Subdolo, cosicché potrà indossarlo più volte e realizzarne dei cloni.

Veniamo ora al ‘segreto‘ che questa nuova arma ha custodito fin’ora. Non sappiamo se si tratti di una funzione voluta dagli sviluppatori o se sia solo un bug che sarà presto corretto. Il Pupazzo di neve, infatti, può essere utilizzato per attutire le cadute che altrimenti causerebbero danni al personaggio. Questo gli consentirebbe di sopravvivere a salti da grandi altezze, atterrando completamente illesi (come potete vedere dalle immagine diffuse da un player su YouTube).

Voi lo avete già provato?

HF4 | 28-01-2019 02:30