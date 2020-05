Fortitudo, arriva Meo Sacchetti. Biennale per il ct della Nazionale, che lascia la Vanoli e prende il posto di Antimo Marino.

“Fortitudo Pallacanestro e Antimo Martino comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il coach al sodalizio biancoblù. Nel rimarcare quello che è stato il grande lavoro svolto da Antimo alla guida della Effe, Fortitudo Pallacanestro saluta e ringrazia nella maniera più sincera il timoniere di una squadra che, nelle ultime due stagioni, ha conquistato una Supercoppa LNP, una promozione in serie A, la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e il sesto posto in classifica, valso l’approdo della Effe alla BCL Champions League. Fortitudo Pallacanestro è fiera di aver condiviso con Antimo Martino un percorso tecnico così importante sia per la crescita del Club, sia per lo stesso coach molisano. Nel ringraziare ancora Antimo Martino per la professionalità e la passione sempre dimostrate per la causa della Effe, Fortitudo Pallacanestro gli augura di poter ottenere le migliori fortune e ulteriori successi nel prosieguo della sua carriera” si legge nella nota del club felsineo.

“Vanoli Basket Cremona comunica di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale in essere con coach Meo Sacchetti. A Meo i ringraziamenti per i tre indimenticabili anni trascorsi insieme, coronati dalla conquista della prima storica Coppa Italia” fa invece sapere il club lombardo.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 18:58