Fortitudo Bologna, Jasmin Repesa si è dimesso

Jasmin Repesa si è dimesso dopo la sconfitta della Fortitudo Bologna contro la Reggiana in una partita valida per la prima giornata di Serie A.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Chiedo scusa a società e giocatori per la mia espulsione. Non sono potuto stare con la squadra gli ultimi 5′. Mazzoni sa che gli voglio molto bene perché lo conosco bene e lo tratto come uno dei migliori arbitri in Europa”.

“Voglio bene a Silvia che ha preso una decisione. Dal primo giorno che sono qui, sto soffrendo come un cane. Ho male al cuore a continuare. Ma non riesco più ad andare avanti. Amo la Fortitudo e il mio unico amore, ma la mia avventura finisce qui. Sapere ch quando prendo una decisione non la cambio più”.

OMNISPORT | 26-09-2021 21:10