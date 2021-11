02-11-2021 08:49

Accordo saltato. L’ex Olimpia Milano Langford non tornerà a giocare in Serie A con la Fortitudo Bologna. Secondo il Corriere dello Sport, la Effe avrebbe rinunciato al suo acquisto.

Il motivo? Il 39enne statunitense ha bisogno di due/tre settimane per riprendersi da un infortunio patito in primavera. Troppo tempo per la Fortitudo che ha bisogno di un rinforzo immediato.

OMNISPORT