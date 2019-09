Fortitudo Bologna, scongiurata l'operazione per Sims

Brutte notizie dall'infermeria per la Fortitudo Bologna: il club emiliano ha confermato la frattura alla mano per Henry Sims, che dovrà fermarsi per almeno un mese. "Fortitudo Pallacanestro comunica che, in seguito agli accertamenti effettuati questa mattina, è confermata la frattura alla base del quarto metacarpo della mano destra per il giocatore Henry Sims".

"Scongiurata l’ipotesi di intervento chirurgico, al giocatore sarà applicato un tutore che immobilizzerà l’arto per quattro settimane, al termine delle quali si effettueranno nuovi approfondimenti".

SPORTAL.IT | 16-09-2019 19:49