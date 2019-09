In vista dell'esordio in campionato fissato per martedì 24 settembre, la Fortitudo disputerà due amichevoli a Trieste.

Sabato 7 settembre alle 20 la squadra di coach Martino affronterà il KRKA Novo Mesto, mentre domenica alle 17.30 l'avversaria sarà il Lokomotiv Kuban. Entrambe le gare saranno a porte chiuse.

