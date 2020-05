Fortitudo, Repesa più vicino al ritorno

Possibile cambio di guida tecnica per la Fortitudo Bologna, che nella prossima stagione potrebbe ripartire da Jasmin Repesa.

Ne parla la 'Gazzetta dello Sport', secondo cui la società emiliana potrebbe sostituire Antimo Martino con un coach estremamente gradito dalla piazza (in vista anche del prossimo ritorno in Europa). Anche gli sponsor supporterebbero tale decisione, ma la Fortitudo deve decidere in fretta: ha tempo infatti fino al 15 giugno per risolvere il contratto di Martino, cui dovrebbe poi versare un indennizzo.

Per l'esperto tecnico croato si tratterebbe di un ritorno, dopo la fortunata parentesi iniziata nel 2002 e conclusa nel 2006 con all'attivo quattro finali scudetto e la vittoria del campionato 2005.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 10:54