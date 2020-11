Fortitudo: Sacchetti perde i pezzi

Domenica, alle ore 18:00, è in programma l’attesa sfida Fortitudo-Virtus. Per il derby bolognese, Sacchetti, coach della Fortitudo, dovrà fare a meno di alcuni giocatori. Assenti certi saranno Aradori e Happ. In forse Fantinelli (edema osseo).

Lo stesso Sacchetti parla così del big match contro la Virtus: “Sarà un derby strano giocato a porte chiuse. Sarà importante non rivedere lo spirito della sconfitta contro Treviso”, le sue parole al Corriere dello Sport.

OMNISPORT | 18-11-2020 09:14