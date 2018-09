Fortnite, 11enne minacciato per una partita persa: come è andata

Succede a Long Island, New York, dove un uomo di 45 anni, Michael Aliperti, ha minacciato di morte un ragazzino di 11 anni dopo aver perso una partita a Fortnite Battle Royale. L’uomo è stato subito arrestato con l’accusa di assalto aggravato di secondo grado, come riporta NBC New York: Aliperti avrebbe mandato dei messaggi minacciosi, sia testuali sia vocali, attraverso Xbox Live dicendogli che gli avrebbe sparato a scuola.

L’uomo era già noto alla polizia di Long Island per aver commesso altri reati su minorenni e attualmente è in carcere in attesa del processo, che dovrebbe tenersi martedì 25 settembre. Secondo quanto riportato da News 12, il legale di Aliperti ha dichiarato che il suo assistito ha tre figli, non ha precedenti penali e sta affrontando un divorzio.

Per fortuna la vicenda non si è trasformata in tragedia, grazie al pronto intervento dei genitori che hanno subito avvisato le autorità. Anche perché il mondo videoludico, lo dice la parola stessa, deve sempre e solo essere un ambiente di ‘gioco’. E ancor prima dei ragazzi, dovrebbero saperlo gli adulti.

HF4 | 21-09-2018 13:00