Fortnite, in arrivo una nuova arma letale: la Torretta Montata

Su Fortnite Battle Royale c’è una nuova arma in arrivo, introdotta con l’aggiornamento 6.30, da poco disponibile in rete per il download. Quello introdotto da Epic Games è un accessorio di gioco già annunciato da tempo e per questo attesissimo da tutti i fan del titolo. Stiamo parlando ovviamente della Torretta Montata, un’arma tanto letale e potente quanto desiderata dagli appassionati.

La Torretta Montata può essere posizionata su tutti i pavimenti

Lo strumento è fisso e può essere quindi posizionato a propria discrezione sui pavimenti della mappa del gioco. Questo significa che non occuperà uno slot delle armi, ma sarà presente nella lista degli oggetti della modalità costruzione. Una caratteristica che farà molto piacere a coloro che riusciranno ad ottenerla, che potranno godere al contempo di un altro dettaglio non certo trascurabile: la torretta può vantare munizioni illimitate.

Tuttavia, di contro, è stato confermato un altro dettaglio: l’arma si surriscalda facilmente e non è quindi adatta per scariche troppo lunghe. Può essere inoltre utilizzata da qualsiasi giocatore, a prescindere dalla sua squadra di appartenenza e rende praticamente invulnerabile il pezzo di pavimento sul quale viene piazzata. Se il vostro obiettivo è invece distruggerla, sarà difficile, ma lo si può fare sia sparandole contro che abbattendone le strutture di sostegno.

HF4 | 16-11-2018 11:30