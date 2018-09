Fortnite, un bug minaccia lo Summer Skirmish: ecco cos'è stato

Fortnite è senza ombra di dubbio uno dei giochi che ha più impatto sulle masse, tanto è vero che il recente Summer Skirmish ha raggiunto cifre di capogiro in termini di partecipanti, soprattutto grazie al milione e mezzo di dollari messo in palio. Qualcosa ha però messo in pericolo le fasi conclusive del torneo, mostrando una certa vulnerabilità del titolo di Epic Games.

Fortnite, bug durante il Summer Skirmish: i giocatori hanno cominciato a fluttuare

Andata di scena al PAX West e trasmessa su Twitch, la partita finale del Summer Skirmish è stata vittima di un bug nel bel mezzo delle fasi più accese di gioco. Ad un certo punto, nei pressi di uno dei campi gravitazionali generati dal Cubo, i personaggi hanno cominciato a fluttuare sulla mappa, trasformando la Battle Royale in una concitata corrente di giocatori volanti.

Alcuni hanno colto la palla al balzo e, approfittando della situazione, hanno in breve sopraffatto coloro che sono rimasti stupiti dall’inaspettato evento. A vincere la gara è stato Morgausse, al quale è stato ugualmente assegnato un premio di 250mila euro. Tutti gli altri giocatori, invece, hanno potuto recuperare l’incontro perso, portando gli organizzatori a disattivare debitamente i campi gravitazionali per il resto del torneo.

A spiegare l’effetto inaspettato della gravitazione improvvisa di tutti i giocatori è stata la stessa Epic Games, che ha confermato che si è trattato soltanto di un bug, peraltro già comparso in Fortnite, anche se piuttosto raramente. Inutile dire che lo sviluppatore è già al lavoro per tentare di risolverlo, sperando che non si ripresenti più almeno durante gli incontri ufficiali.

HF4 | 11-09-2018 13:30