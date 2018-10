Fortnite, dal 2019 Save The World gratis e novità di Halloween

Avete letto bene, cari fan di Fortnite! Dal 2019 la modalità Save the World diventerà free-to-play. In realtà Epic Games aveva già da tempo dichiarato le sue intenzioni in merito, tanto che questa opzione doveva essere gratuita già da quest’anno. Invece bisognerà attendere ancora un pochino…

Lo ha annunciato ufficialmente con un post la casa di produzione statunitense, giustificando la lo slittamento al prossimo anno per via dello stato ancora ‘work in progress‘ per quanto riguarda l’ottimizzazione. Non solo. Fortnite nella modalità Save The World sarà sottoposto a modifiche da parte degli sviluppatori, per rendere le funzionalità più semplici e immediate.

Insomma, dovrete attendere ancora un po’ prima che si possa giocare in free-to-play in Salva il Mondo, però, almeno fino al 6 novembre sarà scontata del 50% sul prezzo di acquisto.

Ma parliamo ora delle novità che Fortnite ha introdotto per Halloween… Se vi dicessimo “Fortnitemares“, o meglio “L’incubo”? Stiamo parlando di un evento che coinvolge tutte le modalità del gioco e che sarà disponibile fino al 26 novembre: ci saranno nuove armi, personaggi, deltaplani e speciali modifiche sulla mappa. Nel Battle Royale è inoltre disponibile una modalità in cui si possono affrontare i Mostri del cubo, grazie alle nuove armi Balestra Cacciatore di fiere e il Sei colpi.

Molto interessante anche il deltaplano “Motore oscuro“, che può essere rischierato quando fate salti da punti molto alti in partita. C’è poi Mortafiamma, un nuovo costume dinamico, e un minigioco di battaglie navali nel Parco Giochi.

HF4 | 26-10-2018 09:30