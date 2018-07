Fortnite domina la scena videoludica: ecco i numeri da capogiro

Fortnite è senza dubbio uno dei titoli più forti del momento, sempre al centro dell’attenzione sulla scena videoludica, coinvolgendo anche settori meno vicini al mondo dell’eSports. E a confermalo sono i numeri da capogiro: il nuovo report finanziario pubblicato da SuperData, una società specializzata in analisi di mercato, ha evidenziato il grande successo del titolo Battle Royale.

Non conosciamo i dati precisi della ricerca (non ancora diffusi), ma vi basti sapere solo che il gioco firmato Epic Games ha guadagnato oltre 1 miliardo di dollari solo grazie alle micro-transazioni (acquisti in-game). Naturalmente si tratta di una somma che non considera gli utili derivanti dall’acquisto nella modalità “Salva il Mondo”.

Dobbiamo quindi tener conto che questa cifra considera i soli guadagni provenienti dall’acquisto del Pass Battaglia e dei V-Buck, la moneta online con la quale si possono ottenere le skin e gli altri oggetti nel gioco. Numeri importanti per Fortnite e per il battle royale in generale. Pensate che, solamente a maggio, i fan di questa categoria di giochi hanno assistito a 700mila ore di streaming e l’85% è arrivato solo da Fortnite. Insomma, il titolo di Epic Games funziona e si conferma vincente, sia in termini di ricavi sia come coinvolgimento dei player.

Cos’altro ci riserverà in futuro? Non lo sappiamo, intanto però, gli auguriamo un buon 1° compleanno!

HF4 | 24-07-2018 08:30