Fortnite: ecco 4 novità che dovete proprio conoscere

Fortnite ha appena compiuto un anno e, come vi avevamo già accennato, ha deciso di fare una sorpresa ai suoi fan, introducendo sfide di compleanno che, se completate, sbloccano una ‘fetta’ del set di oggetti legati all’anniversario. Ma il regalo più grande, il titolo di Epic Games, lo ha fatto pubblicando l’aggiornamento 5.10, che i player possono ‘scartare’ scaricando e installando la nuova patch.

Scopriamo allora insieme le 4 grandi novità introdotte dal Battle Royale più famoso del momento: le prime due riguardano la modalità “Battaglia Reale”, mentre le altre quella “Salva il mondo”.

Grande ritorno per la modalità Parco giochi: da oggi, con le nuove opzioni di selezione squadra, i gamer potranno preparare, insieme al proprio team, battaglie di gruppo per fare pratica e allenarsi.

Una nuova arma arriva nella modalità Battaglia Reale: sarà molto più facile affrontate in nemici durante il combattimento ravvicinato imbracciando la mitraglietta compatta che può sparare raffiche veloci e, soprattutto, infinite! Già, perché il caricatore è inesauribile.

Per i più folli e avventurosi ecco il deserto di Vallarguta e la Thunder Route 99 tutta da scoprire! Sarete così coraggiosi, cari player, da immergervi nel misterioso ‘mondo’ di Vallarguta?

Per festeggiate il primo anniversario di Fortnite (#Fortnite1st) i giocatori dovranno affrontare una serie di incarichi speciali per sbloccare “Ramirez brigata di compleanno“. Scorpacciate torte per ottenere biglietti evento, utili per acquistare lama compleanno a tempo limitato. Non solo. Tutti i player che hanno comprato il pacchetto fondatore di Fortnite avranno in omaggio 2 skin: Warpaint e Rose Team Leader.

To thank you for your continued support, all founder’s pack owners will receive the legendary Warpaint and Rose Team Leader Outfits in Battle Royale as part of our v5.10 release. pic.twitter.com/JhgswBdBZR

— Fortnite (@FortniteGame) 23 luglio 2018