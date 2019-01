Fortnite, patch 7.20: tra le novità il Pupazzo di Neve Subdolo

L’aggiornamento 7.20 di Fortnite era nell’aria già da un po’ e, come vi avevamo preannunciato, è arrivato lo scorso 22 gennaio senza che i server andassero offline. Vi avevamo anche accennato alcune delle novità che la nuova patch ha introdotto nel Battle Royale firmato Epic Games, ma vediamole meglio insieme nel dettaglio.

La novità più rilevante riguarda il super atteso Pupazzo di Neve Subdolo per la modalità Battaglia Reale: stiamo parlando di un’arma speciale grazie alla quale potremo lanciare un particolare proiettile che creerà un pupazzo di neve distruttibile. Non solo. Vi ricordate che vi avevamo anticipato che il pupazzo avrebbe avuto funzioni simili a quelle del Cespuglio Leggendario? Proprio così: con il fuoco secondario potrete anche indossarlo e mimetizzarvi nella neve (permettendovi di ottenere 100 punti scudo).

Dovete sapere, però, che mentre usate il pupazzo non potrete utilizzare altri oggetti e nemmeno costruire. Non finisce qui. Insieme all’arma, ogni utente riceverà anche cinque consumabili del Pupazzo di Neve, cosicché potrà indossarlo più volte e realizzarne dei cloni. Questa possibilità ingannerà gli avversari che non saranno in grado di distinguere quale sia il pupazzo con dentro il giocatore nascosto. Quest’ultimo potrà così approfittare dell’effetto sorpresa per colpire il nemico.

In-Game Footage of The New Sneaky Snowman Consumable #Fortnitepic.twitter.com/wFo1DI6B11 — Fortnite News ❄️ (@FNBRHQ) 22 gennaio 2019

Per quanto riguarda la modalità “Salva il Mondo“, l’aggiornamento ha introdotto nuovi oggetti di gioco come la skin Kassandra Lynx, che potrà essere sbloccata nello store dell’evento solo per un periodo di tempo limitato.

