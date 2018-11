Fortnite, pratiche scorrette: 'furto' denunciato dal noto attore

Problemi in vista per Epic Games e il suo titolo di punta, Fortnite. La celebre Battle Royale è infatti finita sotto i riflettori per via di un comportamento non proprio corretto messo in atto all’interno del proprio gioco. Oggetto del contendere sono i famosi balletti riprodotti dai personaggi, che si rifanno sfacciatamente alle movenze di attori, cantanti e altri VIP del mondo dello spettacolo.

Fortnite ‘ruba’ le movenze dei VIP: Donald Faison insorge

Il problema è che all’interno del gioco queste emote hanno un prezzo e possono essere acquistate dallo store senza nulla riconoscere all’artista che ha ideato quella coreografia. A quanto pare, Epic Games non avrebbe mai chiesto agli interessati il diritto di riprodurre i loro passi per scopi commerciali, portando ad una serie di imbarazzanti accuse di aver messo in atto comportamenti scorretti.

In ordine di tempo, l’ultima denuncia è di Donald Faison, l’interprete di Turk in Scrubs, che ha visto la sua Poison Dance finire dritta dritta tra le emote a pagamento di Fortnite. Faison si è lamentato per l’uso non autorizzato del suo balletto personale, unendo la propria voce a quella di alcuni rapper, come BocBoy JB e Chance the Rapper.

La cosa che però fa riflettere riguarda le caratteristiche dei balletti, che non ricadono tecnicamente tra le espressioni artistiche protette dal copyright. Una condizione che esclude a priori l’ipotesi del furto di una proprietà intellettuale. Quindi, con ogni probabilità, ad Epic Games non potrà essere addossato alcun tipo di colpa e le emote ballerine continueranno a comparire in Fortnite (e a fatturare indisturbate).

HF4 | 22-11-2018 09:30