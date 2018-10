Fortnite, Epic Games fa un affare da 1 miliardo e pensa al futuro

Il successo di Fortnite è indiscutibile e, negli ultimi mesi, tantissimi nuovi giocatori si sono avvicinati al famoso Battle Royale. Però, c’è un però… Come sapere il mondo dei videogame non offre certezze e, nonostante i risultati ottenuti da Epic Games, l’azienda statunitense ha deciso di guardare al futuro. La casa produttrice ha appena chiuso un affare da 1,25 miliardi di dollari con un gruppo di investitori ‘misto’ (appartenenti al mondo degli eSports e non).

Tra i nomi spiccano: Vulcan Capital, Kleiner Perkins , KKR & Co., AXiomatic Gaming, Iconiq Capital, Lightspeed Venture Partners , Smash Ventures etc. Una mossa alla quale Tim Sweeney, il fondatore di Epic Games, sembrerebbe essere s’solito’… Già nel 2012, infatti, avrebbe venduto il 40% dell’azienda a Tencent, cogliendo tutti di sorpresa. Quello che però ha voluto fare questa volta sarebbe diverso: secondo quanto riportato da Bloomberg, questa operazione avrebbe prospettive più rivolte allo show-business.

Una decisione presa in questa prospettiva forse perché Fortnite ha saputo in poco tempo coinvolgere tantissime persone provenienti da mondi lontani rispetto al settore videoludico: come cantanti, attori e campioni dello sport tradizionale. Vi ricordate Griezmann che dopo un goal ai mondiali aveva esultato replicando la L Dance? E questo è solo un esempio del grande fenomeno che è diventato in poco tempo il gioco.

Un fenomeno da oltre 120 milioni di giocatori in 365 giorni. Insomma, nonostante i numeri nell’ultimo mese siano leggermente in calo, Fortnite si conferma il titolo dell’anno. Cosa ci riserverà Epic Games?

HF4 | 30-10-2018 09:30