Fortnite: Epic Games pubblica un video e svela nuovi contenuti

Gli sviluppatori di Fortnite, durante una diretta streaming su Twitch, hanno svelato nuovi contenuti del titolo firmato Epic Games: stiamo parlando dei dettagli della modalità Getaway e del nuovo Rampino. Ma non è l’unica novità, pare che non ci sarà alcun cross-play su PS4. Il motivo? Andiamo con ordine…

Nel video condiviso dagli sviluppatori emerge che nella modalità Getaway ci saranno squadre formate da 4 giocatori che dovranno combattere per aggiudicarsi una delle 4 casseforti che si trovano in punti diversi della mappa di gioco: dentro le casse c’è un diamante a forma di lama, preso il quale i player dovranno raggiungere un posto sicuro. Per aiutarvi potrete usare il nuovo set che comprende la skin Wild Card, che si può personalizzare con 4 maschere differenti, una per ogni seme delle carte da gioco.

Non solo. Verrà in vostro soccorso anche un nuovo elemento: il Rampino, (disponibile anche nelle altre modalità di Fortnite Battaglia Reale) un prezioso oggetto con il quale potrete scalare in un lampo un alto edificio, evitando di rischiare di essere ‘sorpresi’ dal fuoco nemico. Il Rampino può interagire con le strutture realizzate dagli altri player: se un avversario costruisce una torre, per esempio, con questo nuovo elemento potrete raggiungerlo in un istante e approfittare dell’effetto sorpresa. Potrete utilizzarlo 15 volte!

Vi avevamo accennato di un’altra novità… Stiamo parlando di Sony che, in occasione dell’IFA, ha dichiarato che non ci sarà alcun cross-play su PS4:

“Parlando del cross-platform, a nostro modo di vedere PlayStation è l’ambiente di gioco migliore. Crediamo che Fortnite, giocato su PS4, offra la migliore esperienza per gli utenti. In verità abbiamo già aperto alcuni giochi al cross-platform con il PC e altre piattaforme. Decidiamo a seconda di quella che secondo noi è l’esperienza utente migliore.” – ha spiegato Kenichiro Yoshida, Sony Chief Executive.

Siete d’accordo?

HF4 | 06-09-2018 09:30