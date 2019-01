Fortnite, i giocatori scoprono un grave bug

Non fila sempre tutto liscio in casa Fortnite: il titolo targato Epic Games, infatti, ogni tanto cade in qualche ‘bug‘ che altera l’esperienza di gioco. A volte questi problemi tecnici si trasformano in simpatiche trovate, altre in ostacoli che creano difficoltà ai player durante le partite. Quello scoperto questa volta dagli utenti è un malfunzionamento che riguarda i muri del gioco e un’arma popolare .

Il bug è stato condiviso su Reddit da un player di nome Airaga, che ha utilizzato un Launch Pad per chiudere la distanza su un nemico durante una partita. Quando entrambi sono atterrati, l’utente ha subito deciso di costruire un muro per separarsi dall’avversario. Peccato che sia stato sorpreso da un colpo di fucile (proprio attraverso il muro) che lo ha messo k.o. chiudendo la partita. Il giocatore non riusciva a capacitarsi di quanto fosse accaduto e ha cercato di comprendere l’episodio, ricostruendone le circostanze.

Ecco allora spuntato il bug! Si tratta di un problema tecnico che coinvolge Heavy Shotgun, il popolare fucile di Fortnite: questo malfunzionamento consentirebbe che l’ugello ‘sbirci’ attraverso un muro, se colpito con l’angolazione giusta (come potete vedere dalle immagini del video). Secondo l’utente, entrambi i player devono essere vicini al muro per far sì che il bug si verifichi (questo non succede con Pump Shotgun e Tactical Shotgun).

Insomma, se dovesse verificarsi in ambito competitivo, questo sarebbe un bel problema per gli sviluppatori di Epic Games.

HF4 | 31-01-2019 08:30