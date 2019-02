Fortnite: in arrivo il Driftboard, ma per un tempo limitato

In attesa di sapere cosa ci aspetterà nella Stagione8 di Fortnite, possiamo darvi una buona notizia: è in arrivo il Driftboard! Il nuovo oggetto è comparso nella mattinata di ieri all’interno della sezione Notizie di Battaglia Reale, perciò dovrebbe essere disponibile con l’Aggiornamento Contenuto 7.40 in arrivo prossimamente.

Però, c’è un però… La permanenza del Driftboard nel Battle Royale firmato Epic Games sarà solo temporanea. Proprio così, l’oggetto sarà disponibile solo per un periodo limitato, poi sarà relegato nel “magazzino” del gioco. Non conosciamo la data di ‘scadenza’, al momento gli sviluppatori non si sono espressi a riguardo.

Intanto, dallo scorso 16 febbraio, nello store sono disponibili 8 “divise sportive” a tema calcistico, oltre all’emote Cartellino Rosso, il deltaplano Goalbound e i due picconi Tacchetto Elite e Vuvuzela. Ecco gli oggetti in evidenza:

-Super Attaccante – costume – 1200 VB -Maestro del Centrocampo – costume – 1200 VB -Minaccia Aerea – costume – 1200 VB -Dribblatrice Dinamica – costume – 1200 VB -Regista Composto – costume – 1200 VB -Finalizzatore Fino – costume – 1200 VB -Crossatrice Clinica – costume – 1200 VB -Tacchetto Elite – strumento raccolta – 500 VB -Vuvuzela – strumento raccolta – 800 VB -Goalbound – deltaplano – 500 VB -Cuore Alato – deltaplano – solo in regalo

Vi ricordiamo che intanto sono disponibili le nuove Sfide a Tempo Straordinario che, se completate, vi faranno ottenere gratuitamente il Pass Battaglia della Stagione 8.

HF4 | 19-02-2019 09:30