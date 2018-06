Fortnite, in arrivo la World Cup. Tra i fan anche Ibrahimovic

La Fortnite World Cup, in arrivo il prossimo autunno, è il primo evento esportivo del titolo pubblicato da Epic Games. Nell’attesa, il gioco ha spopolato all’E3 di Los Angeles, con il “Celebrity Pro Am”: oltre 1,7 milioni di persone hanno seguito l’iniziativa su Twitch, Twitter, Facebook, YouTube e Mixer. La grande novità di questo campionato sta nel suo ‘animo popolare’: il torneo, infatti, sarà aperto a tutti, senza franchigie né team.

“Le qualificazioni alla Fortnite World Cup saranno basate sul merito. Epic non venderà team e franchigie e non permetterà di farlo anche alle leghe di terze parti. Supporteremo gli eventi organizzati dalla comunità, gli eventi online e competizioni maggiori in tutto il mondo dove chiunque possa partecipare e chiunque possa vincere” – hanno spiegato gli alti vertici di Epic Games. Con un montepremi, ne avevamo già parlato, di ben 100 milioni di dollari. Non conosciamo ancora molti dettagli sulla Fortnite World Cup: è da chiarire il regolamento, quali piattaforme saranno utilizzate, la linea di condotta da seguire.

Banco di prova il “Celebrity Pro Am” al quale hanno partecipato circa un centinaio di player. Una competizione a scopo benefico, presso il Bank of California Stadium, che ha visto una grandissima partecipazione, sia di appassionati del mondo del gaming, sia di quello sportivo tradizionale. Un’iniziativa in linea con l’idea di Fortnite di essere un titolo giocabile in tutto il mondo, e soprattutto da tutti. Appassionati del gioco anche sportivi come Andre Drummond, John Sherman Smith-Schuster e Zlatan Ibrahimovic.

Proprio il campione svedese ha giocato recentemente a Fortnite in diretta su Twitch.tv, precisamente sul canale del suo amico KekGs. Lo ha annunciato in un tweet e nell’arco di pochissimo tempo migliaia di gamer si sono uniti allo streaming.

HF4 | 25-06-2018 09:00