Fortnite: inviare regali agli amici? Presto sarà possibile

Tra numeri sempre più da capogiro, l’appena avvenuto sbarco su Android e le ultime novità a tema Halloween, Fortnite si conferma senza alcun dubbio il gioco del momento. Ecco perché quelli di Epic Games hanno deciso di programmare una nuova funzione che, aggiunta alle tante già presenti, farà senza alcun dubbio la gioia degli appassionati della sua celebre Battle Royale.

L’aggiornamento Halloween potrebbe introdurre i regali in Fortnite

La feature in questione riguarda la possibilità di inviare regali ai propri amici. Skin, Costumi, Spray, Zaini, Balletti, Emote e tutti gli oggetti ed accessori presenti nel gioco potranno presto essere inviati in dono. Come fare? Semplice! Basta entrare nel negozio di Fortnite e selezionare la voce “Acquista come regalo” e il nome dell’amico che vogliamo omaggiare, con la possibilità di dedicargli anche un messaggio affettuoso.

C’è chi vocifera che la funzione verrà aggiunta già all’interno del grande aggiornamento in vista per Halloween. Fatto sta che non esiste anche una comunicazione ufficiale a riguardo, anche se sul web circola da qualche giorno uno screen sul tema. Nel frattempo, i videogiocatori già fantasticano di trovare qualcuno pronto a regalare loro un agognato oggetto o addirittura un Pass Battaglia…

18-10-2018