Fortnite, modalità spettatore: a febbraio partono i primi test

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato di una grande novità introdotta da Fortnite: la possibilità, cioè, di assistere come spettatori in diretta streaming alle partite del famoso Batte Royale. Quella che all’inizio sembrava solo un’indiscrezione, svelata dai dataminer, è ora qualcosa di più concreto. Prima di svelarvi i risvolti di questa vicenda, ricapitoliamo insieme in cosa consiste la nuova modalità introdotta dagli sviluppatori di Epic Games.

In sostanza, gli utenti potranno per la prima volta assistere ai match in real time come semplici spettatori. Si tratta di una possibilità che molti membri della community avevano richiesto più volte negli ultimi tempi, proprio con l’obiettivo di osservare e studiare meglio le partite da una posizione ‘sicura’, senza dover essere stati necessariamente eliminati dalla partita come giocatori.

Quello che i dataminer hanno scoperto grazie a un bug nella schermata iniziale, dove visualizzavano un pulsante con la scritta “Join as player” (unisciti come giocatore), oggi non è più solo un’ipotesi. Non solo, infatti, Epic Games ha confermato l’esistenza di questa nuova modalità, ma alcuni utenti hanno ricevuto anche l’invito a provarla. Gli sviluppatori hanno spiegato che non sono ancora pronti per distribuire questa nuova funzione tramite aggiornamento.

Ecco perché hanno deciso che da febbraio 2019 (precisamente dal 4 al 12) cominceranno alcuni test privati: queste prove sono rivolte principalmente ai creatori di contenuti di Fortnite residenti dalle parti di Los Angeles, luogo in cui si svolgeranno questi test. Non solo. Epic Games garantirà a tutti i partecipanti vitto e V-buck gratuiti. Non sappiamo ancora quando questa modalità sarà rilasciata, ma ci aspettiamo che avvenga nelle settimane successive ai test, se tutto andrà come previsto.

Curiosi di provare questa nuova funzione?

HF4 | 28-01-2019 09:30