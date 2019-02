Fortnite, nuova arma bizzarra: a cosa servono le Razzobottiglie?

“Rumoroso, luminoso e pericoloso! Avvertenza: non accendere negli ambienti chiusi”: queste parole descrivono la nuova arma in arrivo in Fortnite. Gli sviluppatori del Battle Royale più giocato del momento hanno infatti introdotto un oggetto al quanto bizzarro: le Razzobottiglie. Di cosa si tratta? E come funzionano?

Il nuovo elemento dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, 5 febbraio, ma come sempre Epic Games ama tenerci sulle spine. Osservando le Razzobottiglie ci viene in mente una sorta di mortaio: un’arma ad area a “proiettile” singolo, però con più colpi, in grado di procurare danni agli avversari e alle costruzioni finite nel mirino. Potrebbe anche trattarsi di una trappola, chissà.

Nonostante le Razzobottiglie siano una novità legata alla modalità Battaglia Reale, sono state presenti per un brevissimo periodo di tempo nella modalità PvE “Salva il Mondo“, classificate come una granata. La nuova immagine dell’arma, però, non combacia con quella precedente, quindi nella modalità Battaglia Reale potrebbe avere funzioni diverse.

Non ci resta che aspettare per scoprire come utilizzare questa nuovissima arma.

HF4 | 05-02-2019 08:30