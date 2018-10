Fortnite, panico tra gli utenti per l'annuncio di Elon Musk

Qualche giorno fa Fortnite è stato al centro di un episodio che ha fatto letteralmente andare nel panico il web: protagonisti della vicenda, oltre al famosissimo Battle Royale, la casa di produzione Epic Games ed Elon Musk, CEO di Tesla Motors. Ma vediamo insieme che cosa è accaduto di tanto ‘particolare’ da scatenare il caos tra gli utenti del gioco.

Sul sito Marketwatch è stata pubblicata una notizia a dir poco ‘scioccante‘, soprattutto per la community di Epic Games. La news titolava: “Elon Musk compra Fortnite e lo cancella, doveva salvare i ragazzi dalla verginità eterna”. Si poteva pensare subito a una bufala bella e buona, ma a far credere alla veridicità dell’articolo è stato proprio l’imprenditore che, per divertirsi probabilmente, lo ha ricondiviso su Twitter scrivendo “Qualcuno doveva farlo, non c’è di che”.

Ed è qui che la vicenda prende una piega abbastanza ‘comica’. A questo punto Epic Games, che ha capito la ‘presa in giro’ di Musk, decide di intervenire e commenta sotto il suo tweet (attraverso l’account Twitter ufficiale degli sviluppatori) condividendo un post di circa un mese fa dello stesso CEO, in cui dichiarava di voler realizzare una base su Marte in circa dieci anni, e scrivendo: “Un’intera decade, Elon? Costruiscilo e basta LOL”.

Il breve “show” si è concluso con una risposta secca di Musk che ha scritto “La realtà è dura”, e non se ne è più parlato. Uno scambio divertente tra i due, senza dubbio, che però per qualche momento ha trattenuto col fiato sospeso i fan di Fortnite, preoccupati per la chiusura del gioco.

Had to been done ur welcome pic.twitter.com/7jT0f9lqIS — Elon Musk (@elonmusk) 19 ottobre 2018

HF4 | 31-10-2018 09:30